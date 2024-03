Kate Middleton, London Clinic conferma il tentativo di intrusione della cartella medica: cosa è successo

di Alessia Di Fiore

Kate Middleton, la London Clinic, l'ospedale d'élite dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome in gennaio, ha confermato il tentativo di intrusione nella cartella clinica informatica della principessa di Galles compiuto, secondo i media, da almeno un dipendente non autorizzato.

Kate e la London Clinic

In una nota diffusa dalla clinica si legge che «qualsiasi violazione» delle informazioni dei pazienti sarà sottoposta a un'indagine interna e, se necessario, saranno adottate delle misure disciplinari.

La dichiarazione della Polizia

«Non siamo a conoscenza di alcun deferimento alla Polizia Metropolitana in questo momento». Lo ha detto a Sky News il Metropolitan Police Service, parlando della richiesta di esaminare i rapporti della London Clinic riguardo un membro del suo staff che avrebbe cercato di accedere alla cartella clinica privata della principessa di Galles mentre era in cura. Il ministro della Sanità inglese Maria Caulfield aveva riferito che alla polizia era stato «chiesto di verificare» se il personale dell'ospedale privato avesse tentato di entrare in possesso dei documenti riservati di Kate Middleton.

