Kate Middleton, il nuovo libro «Endgame» fa tremare la moglie di William: ecco cosa è emerso

L'atteso libro di Omid Scobie, «Endgame», ha finalmente visto la luce con una serie di rivelazioni che stanno scuotendo le fondamenta della Famiglia Reale. Anticipato come un'opera che «farà discutere il mondo», il libro è stato rilasciato in Australia e sta per sbarcare nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Prima «vittima»? Kate Middleton.

Le nuove affermazioni

Le sue pagine sono dense di nuove affermazioni e accuse che coinvolgono vari membri della Famiglia Reale, senza che quest'ultima abbia fornito alcun commento ufficiale in merito.

Il rapporto inesistente

Dal libro emergerebbe un'atmosfera di tensione e distanza tra Kate Middleton e Meghan Markle. Secondo "Endgame", le due cognate avrebbero avuto un rapporto inesistente sin dal 2019, con Kate che sembrerebbe "rabbrividire" ogni volta che il nome di Meghan viene menzionato. Il libro aggiunge ulteriori dettagli su presunti attriti tra le due, come i litigi riguardanti gli abiti da damigella d'onore e l'uso di cosmetici. Scobie non risparmia critiche proprio nei confronti di Kate Middleton, dipingendola come una figura reale che lavora "part-time" e che sarebbe stata soprannominata "Katie Keen" a causa della presunta riduzione del suo impegno rispetto agli altri membri anziani della Famiglia Reale e l'eccessiva attenzione alla sua immagine pubblica.

Il polverone mediatico

Le affermazioni contenute nel libro stanno già sollevando un polverone, senza alcun commento ufficiale o reazione diretta dalla Famiglia Reale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 10:46

