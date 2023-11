Kate Middleton e i rarissimi orecchini indossati la domenica della memoria: «Erano della Regina»

di Alessia Di Fiore

La principessa Kate Middleton non sarà ancora regina del paese ma di sicuro è la queen indiscussa del riciclo di abiti e accessori. Numerose sono state le occasioni in cui Kate ha riciclato un vestito da indossare, magari facendolo modificare un po' o un bel gioiello, questa volta durante la cerimonia per la domenica della Memoria, la principessa del Galles ha scelto di indossare un paio di orecchini molto rari, che appartenevano alla Regina Elisabetta II.

Gli orecchini di Kate Middleton

Si tratta di due gioielli in perle e diamanti, che la Regina indossò solo una volta durante il suo regno, in occasione della riunione dei capi di governo del Commonwealth del 2003 in Nigeria. Pare che questi due accessori derivino da una spilla più grande: non sono gli unici pezzi, infatti, dei gioielli della corona a poter essere convertiti e indossati in vari modi. La principessa Kate, che ha presenziato alla celebrazione insieme a Re Carlo, la Regina Camilla e suo marito il principe William, ha indossato un cappotto nero di Catherine Walker e un grande cappello in velluto nero che aveva precedentemente indossato alla cerimonia per il diploma del marito nel 2006.

