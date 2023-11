Kate Middleton in mimetica e alla guida di un carro armato: ecco perchè

di Marta Goggi

La principessa Kate è apparsa sui social in un look tutt'altro che consueto. Kate Middleton ha indossato un vero e proprio equipaggiamento militare per la sua prima visita al reggimento delle 'Queen's Dragoon Guards', di cui è stata nomitata come capo nello scorso agosto.

La visita

Oggi Kate Middleton ha visitato la Robertson Barracks a Swanton Morley, nel Norfolk. È stata fotografata sui social in un veicolo blindato dotato di mitragliatrice e in equipaggiamento militare. Sul posto è stata descritta come «un talento naturale». La principessa sembra essersi molto divertita. Durante la sua visita ha inoltre parlato con alti ufficiali, soldati e famiglie, assegnando medaglie per lungo servizio e buona condotta.

