Carlo, al compleanno del re oggi non ci saranno regali né biglietti d'auguri: il motivo è davvero bizzarro

Re Carlo III d'Inghilterra oggi festeggia il suo 75esimo compleanno ma, nonostante la giornata speciale, non riceverà né aprirà alcun regalo. Né riceverà alcun biglietto d'auguri, almeno da parte dei membri della famiglia reale. Qual è la ragione di questa bizzarra usanza tra i Royals? E, soprattutto, per quale motivo Carlo non può festeggiare il suo compleanno?

Carlo, «vietato nominare Harry» durante la festa di compleanno del re: qual è il motivo della scelta



Harry rifiuta l'invito al compleanno per i 75 anni di re Carlo: a settembre nessuno ha fatto gli auguri al Duca di Sussex. Ecco cosa è successo



Il vizio di Re Carlo spifferato da suo figlio Harry: ecco cosa ci fa con quella speciale vaschetta con il ghiaccio che porta sempre con sè



