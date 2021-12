Kate Middleton e la sorpresa di Natale, si esibisce al pianoforte con Tom Walker: il motivo è commovente

Kate Middleton ha incantato tutti alla vigilia di Natale mentre suonava il pianoforte. La duchessa di Chambridge si è recata con tutta la famiglia alla messa come da tradizione e ha accompagnato l'esibizione del cantautore Tom Walker in omaggio ai morti della pandemia nel Regno Unito.

Kate Middleton, la messa di Natale

Kate non ha rinunciato alla messa al St Mary Magdalene Church, mentre la regina è rimasta al Castello di Windsor a causa del Covid. La novità di questo Natale ha riguardato il concerto registrato all'Abbazia di Westminster. In un video che è apparso sui social, Kate Middleton appare al fianco di Tom Walker durante il concerto Toghether at Chistmas.

Kate Middleton al pianoforte

La duchessa ha accompagnato al pianoforte il cantautore inglese suonando For Those Who Can't Be Here, scritto dall'artista e dedicato alle vittime della pandemia. La duchessa suona il pianoforte fin da bambina, ma questa è la sua prima esibizione pubblica. «Abbiamo provato la canzone nove volte e poi lei l'ha assolutamente azzeccata; se n'è andata, ha provato a casa per un paio di giorni e poi alla fine l'abbiamo registrata», il racconto dell'artista al Mirror.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 18:34

