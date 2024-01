Kate torna a casa, la sorpresa dei principini: «Le hanno fatto trovare dei biglietti e i suoi snack preferiti»

di Redazione Web

Il ritorno a casa di Kate Middleton avrà reso sicuramente felici i tre piccoli royals. La convalescenza che dovrà affrontare Kate sarà lunga, ma con una buona dose d'amore potrebbe anche guarire in fretta, così come sperano George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni. Ma come avranno accolto la principessa dopo giorni di ricovero passati in ospedale?

La sorpresa dei principini

La convalescenza di Middleton per l'operazione all'addome è iniziata: la principessa ha lasciato l'ospedale e ora risiede in una lussuosa dimora, l'Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor. Secondo una fonte i tre figli hanno preparato dei biglietti di auguri di pronta guarigione, accompagnati dagli snack preferiti dalla mamma Kate, così come riportato da Us Weekly.

Il ritorno della principessa

Secondo il messaggio istituzionale di Kensington Palace «la Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall'intervento e sta facendo buoni progressi». Nella nota ufficiale si legge che «l'intervento ha avuto successo, ma che sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua».

