Il ritorno a casa della principessa di Cambridge Kate Middleton, 42 anni, non ferma il chiacchiericcio sulle sue condizioni di salute. In molti si domandano perché Middleton si sia dovuta sottoporre a un intervento chirurgico – definito dalla Corona come «programmato» – ma di cui, secondo i tabloid, nessuno a lei vicino aveva notizia. Le indiscrezioni si rincorrono, ma la verità ufficiale manca.