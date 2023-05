Kate Middleton, l'azienda di famiglia verso il fallimento: i debiti della Party Pieces saranno pagati dai contribuenti (dopo il prestito durante il lockdown)

di Redazione web

Party Pieces, l'azienda della famiglia Middleton specializzata in addobbi e decorazioni per feste, verso il fallimento. Soltanto una settimana fa i genitori di Kate, Carol e Michael Middleton, vendevano la compagnia che hanno fondato nel 1987, a causa delle difficoltà finanziarie cominciate con la pandemia. Secondo quanto riporta The Times, l'azienda ottenne durante il lockdown un prestito dalla NatWest di circa 220mila sterline: un debito rimasto insoluto e che potrebbe gravare sulle tasche dei contribuenti britannici.

Party Pieces, il fallimento dell'azienda dei genitori di Kate Middleton

Carol e Michael Middleton fondarono la Party Pieces per organizzare il quinto compleanno della loro Kate. Da allora, grazie anche alla popolarità ottenuta dalla figlia dopo il matrimonio con il principe William, l'azienda ha abbellito centinaia di party in giro per il Regno Unito. Tuttavia con il Covid sono cominciati i problemi economici, che hanno costretto i genitori di Kate Middleton a vendere Party Pieces con un "pre-pack administration deal", una procedura che consente a un'azienda insolvente di vendere i propri beni a un acquirente prima di nominare gli amministratori. Ad acquistarla è stato l'imprenditore James Sinclair per 180mila sterline.

Secondo le regole entrate in vigore in Gran Bretagna durante l'emergenza Covid, il contribuente è responsabile dell'80% di quanto dovuto a NatWest.

