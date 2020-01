Kate Middleton, il dramma segreto: «Mi sono sentita sola...»

di Emiliana Costa

Martedì 28 Gennaio 2020, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante una visita a un centro per bambini a Cardiff, in Galles, la duchessa di Cambridge ha rivelato un dettaglio molto privato della sua vita privata.Come riporta il sito Io Donna, ecco le parole di Kate Middleton: «Era il primo anno di matrimonio e avevo appena avuto George. Siamo venuti qui, stavamo nel mezzo di Anglesey.».Insomma, Kate Middleton ha condiviso con le mamme presenti i ricordi di quando il marito William lavorava per la Raf e lei era una neomamma.Oggi però è una mamma felice: «Sono contenta di essere tornata in Galles».