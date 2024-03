Royal Family, la famiglia unita per «proteggere» Kate: da Camilla a Eugenie di York e Zara Tindall

di Redazione web

Momento delicatissimo per la Royal Family: prima il cancro di re Carlo III, poi lo scandalo di Kate Middleton. Se la famiglia reale non può contare su Harry e Meghan, ci sono altri membri della casata pronti a dare il loro supporto. In questi giorni c'è il Cheltenham Festival, una quattro giorni di gare a cavallo dove i royal non mancano mai, anche perché spesso hanno i propri cavalli coinvolti nelle varie competizioni. I primi a farsi vedere, lunedì 13 marzo, sono state Zara Tindall, figlia della principessa Anna, e la cugina Eugenie di York, figlia del principe Andrea, accompagnate dai rispettivi mariti, Mike Tindall e Jack Brooksbank.

Zara è una cavallerizza appassionata, Eugenie, invece, vive tra Londra e il Portogallo per via del lavoro del marito. Affiatate, sorridenti, le cugine non sono passate inosservate, facendo dimenticare per un po' scandali e misteri. Al secondo giorno di gare, invece, Zara e Mike sono arrivati insieme a Beatrice di York e al marito Edoardo Mapelli Mozzi.







Prima la famiglia

Ma questo non è momento per pensare alla privacy, perché The Firm ha bisogno delle energie di tutti per mantenersi a galla. Il 14 marzo, a dar manforte ai giovani di casa, è arrivata anche la regina Camilla, più in forma che mai dopo la settimana rigenerante di stop dal lavoro. La regina è stata l'ospite d'onore della seconda giornata insieme alla principessa Anna. Con loro, anche l'ex marito della sovrana, Andrew Parker-Bowles e i figli dell'ex coppia, Tom e Laura, insieme a uno dei figli di quest'ultima, Ben Elliot.



Un bel gruppo, insomma, che prova a tamponare l'assenza di nomi eccellenti. Il tentativo potrà sicuramente distogliere l'attenzione dei tabloid per un po', ma di certo non troppo. Si tratta di un diversivo per distrarre la stampa? I sudditi vogliono chiarezza.





