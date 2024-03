​Kate e la foto ritoccata, il re d'Olanda "sfotte" i reali britannici: «​Almeno io non lo uso»

Uno scivolone mediatico inaspettato e in parte surreale. E una comunicazione istituzionale a tratti disastrosa, madre di voci assurde. Naturalmente gli errori pesano, soprattutto se a farli è una persona ritenuta sempre impeccabile, come Kate Middleton, 42 anni, erede per eleganza di Lady Diana. E secondo i gossip e le ricostruzioni più incredibili, finanche nel destino matrimoniale. Circola la tesi, infatti, di una relazione tra il principe William e l'ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, già precedentemente additata come presunta amante di William. Di certo, voci a parte, il Photoshop gate sta facendo molto discutere e – ricostruzioni a parte – fa anche sorridere.

L'ultimo ad aver ironizzato su Middleton è finanche una testa coronata. Il re d'Olanda ha punzecchiato i reali britannici con una frase al veleno.

