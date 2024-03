William, spunta la figlia segreta? La teoria dell’amante che fa tremare la Corona

Sui social impazza una nuova teoria che sta gettando una serie di nuove ombre sull'integrità del matrimonio dell’erede al trono d’Inghilterra. Si vocifera infatti che Kate Middleton, Duchessa di Cambridge e moglie del principe William, si sia allontanata dai riflettori non solo per motivi di salute e per recuperare dall’intervento all’addome subito a gennaio, ma anche a causa dei presunti tradimenti del marito.

La teoria che fa tremare la Corona

In particolare, il nome della marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury, ex modella e moglie del marchese di Cholmondeley, è tornato a circolare come presunta amante del Principe William, tanto che c’è chi parla addirittura di una “figlia segreta” dello stesso primogenito di Re Carlo e Lady Diana.

Insomma, dal punto di vista delle speculazioni ce n’è per tutti i gusti.

Qual è invece la verità sulla questione?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 09:30

