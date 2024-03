William e Harry, è gelo: allo stesso evento ma divisi. Nemmeno Diana riesce a riunirli per una sera

Due fratelli divisi. William e Harry non possono stare nella stessa stanza, neanche virtualmente. E così, nella serata di giovedì 14 marzo, quando per la prima volta i due fratelli parteciperanno a uno stesso evento, un premio commemorativo per la principessa Diana, ci saranno tutti e due: ma in due momenti diversi.

Cosa succede

Il principe Harry apparirà in videochiamata, in collegamento dalla California, mentre William sarà fisicamente presente al Diana Legacy Award al Science Museum di Londra. Si prevede che William tenga un discorso di persona per celebrare il 25° anniversario dell'ente di beneficenza e presenterà i premi a venti destinatari. Il Principe di Galles sarà presente da solo all'evento di premiazione poiché sua moglie Kate si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico addominale.