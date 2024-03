Kate, la convalescenza imbarazzante: «Non si fa vedere da nessuno, le voci pesano». In arrivo una foto con William

Non deve essere facile affrontare questo periodo. Una convalescenza "imbarazzante". Troppo stress. E voci decisamente pesanti. La duchessa di Cambridge e Galles Kate Middleton è molto sotto pressione (soprattutto dopo il Photoshop gate) e, secondo quanto riferito da Page Six, non ha voluto vedere nessuno, se non i familiari più stretti. Tenuti all'oscuro i membri dello staff della principessa: «Non l'hanno né vista né hanno parlato con lei dopo l'intervento all'addome, di cui non sapevano nulla».

Come spiega la blogger americana Jessica Reed Kraus, l'operazione subita dalla principessa è una ileostomia, che la costringe a trascorrere la convalescenza con un sacchetto. Una versione, non confermata da Palazzo, ma che spiegherebbe i misteri legati all'intervento e alla ripresa di Middleton, che a soli 42 anni è costretta a dover cambiare le sue abitudini.

