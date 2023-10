Spagna, l'ex re Juan Carlos vince la causa per molestie contro l'amante: lei aveva chiesto un risarcimento di 145 milioni

di Redazione web

Il maxi risarcimento richiesto dall'amante Corinna Larsen non è passato di certo inosservato. Si tratta di oltre 145 milioni di dollari per «molestie dopo la rottura e ha causato un grande dolore mentale, orchestrando minacce e ordinando una sorveglianza illegale segreta e palese nei suoi confronti». L'ex re di Spagna, Juan Carlos I ha 85 anni, ma ha avuto una relazione extraconiugale con l'imprenditrice danese Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (59 anni) dal 2004 al 2009.

L'ex amante ha deciso di fare causa all'ex Re di Spagna e gli ha chiesto un risarcimento da 145 milioni di euro, ma venerdì mattina è arrivata la sentenza.

Principe di Linguaglossa, l'ex fidanzata Tatsiana gli avrebbe sottratto auto, braccialetti e borse. Controlli su assegni da 1,2 milioni di euro

Victoria Beckham, l'amante (presunta) di suo marito Rebecca Loos e il ricordo del dolore: «Il periodo più difficile della mia vita»

Maxi risarcimento e la denuncia dell'ex amante

Corinna Larsen avrebbe fatto causa all'ex re di Spagna per le molestie subite subito dopo la loro rottura. Venerdì 6 ottobre è arrivata la sentenza da parte del giudice che ha spiegato così la sua decisione: «Un tribunale inglese non ha giurisdizione per esaminare il caso perché il re non vive in Gran Bretagna. L'amante, pur avendo una casa in Inghilterra, non ha adeguatamente dimostrato che le molestie sono avvenute nel Paese, il che avrebbe potuto costituire un'eccezione al principio legale della giurisdizione».

Maxi risarcimento respinto.

La risposta di Corinna Larsen

«È scoraggiante vedere che le vittime di molestie spesso lottano per trovare giustizia nel nostro sistema legale. Juan Carlos ha schierato tutto il suo arsenale per annientarmi e la portata del suo potere è immensa», ha dichiarato Corinna dopo aver ricevuto la sentenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA