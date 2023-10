I Mondiali 2030 si giocheranno in Spagna, Portogallo e Marocco: la celebrazione del centenario in Sudamerica

Mondiali di calcio 2030, arriva la decisione della Fifa. «A seguito di ampie consultazioni con tutte le confederazioni e data l'importanza di celebrare il centenario della Coppa del Mondo Fifa, il Consiglio Fifa ha preso decisioni chiave in relazione all'edizione del centenario della Coppa del Mondo Fifa nel 2030 durante la sua riunione tenuta in videoconferenza dalla sede della Fifa». L'annuncio in una nota. Ecco tutti i dettagli.

Dove si svolgerà la Coppa del Mondo 2030

Nel 2030, la Coppa del Mondo unirà tre continenti e sei paesi, «invitando il mondo intero a unirsi alla celebrazione del bel gioco». Il Consiglio Fifa ha concordato all'unanimità che l'unica candidatura sarà l'offerta combinata di Marocco, Portogallo e Spagna, che ospiterà l'evento nel 2030.

La cerimonia inaugurale in Sudamerica

Inoltre, avendo tenuto conto del contesto storico della prima Coppa del Mondo, «il Consiglio Fifa ha inoltre deciso all'unanimità di ospitare una cerimonia di celebrazione del centenario unica nella capitale del paese, Montevideo, dove si è svolta la prima Coppa del Mondo nel 1030, nonché tre partite della Coppa del Mondo rispettivamente in Uruguay, Argentina e Paraguay». Lo ha annunciato la Fifa in una nota.

Le parole del presidente Gianni Infantino

«In un mondo diviso, la Fifa e il calcio si stanno unendo», ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. «Il Consiglio Fifa, che rappresenta l'intero mondo del calcio, ha deciso all'unanimità di celebrare il centenario della Coppa del Mondo, la cui prima edizione è stata giocata in Uruguay nel 1930, nel modo più appropriato. Di conseguenza, una celebrazione si svolgerà in Sud America e tre paesi sudamericani – Uruguay, Argentina e Paraguay – organizzeranno una partita ciascuno della Coppa del Mondo 2030.

