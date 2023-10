Principe di Linguaglossa, l'ex fidanzata Tatsiana gli avrebbe sottratto auto, braccialetti e borse. Controlli su assegni da 1,2 milioni di euro

Il principe di Linguaglossa Giacomo Bonanno e l'influencer-modella Tatsiana Yashchanka sono ancora una volta nell'occhio de ciclone. La bielorussa è accusata di circonvenzione di incapace ai danni dell’uomo con cui ha condiviso viaggi e acquisti costosi. La donna a conoscenza della notizia, si sarebbe messa in azione per far sparire dalla propria disponibilità soldi, auto e beni materiali nel timore che le venissero sequestrati.

E se l’ammontare dei beni complessivi che il principe le contesta di aver ottenuto col raggiro nei quasi due anni della loro storia è pari a un milione e trecentocinquanta mila euro, nel periodo subito successivo alla denuncia, l’indagata ha movimentato in soli sei giorni (dal 17 al 23 gennaio) 13 assegni per quasi 1,2 milioni di euro totali.