Jennifer Lopez e Ben Affleck, le foto inedite del matrimonio: i momenti migliori nel video best 2022 J Lo e Ben Affleck prima si sono sposati in segreto a Las Vegas per poi dedicare un weekend faraonico a celebrare il loro amore







di Redazione web Jennifer Lopez e le foto del suo matrimonio d'amore con Ben Affleck, nel video su Instagram in cui la popstar ripercorre i momenti più felici del 2022 appena concluso. E nel filmato spuntano, anche le foto inedite di quel giorno di felicità in cui i due innamorati coronano il loro sogno d'amore, come se fosse una favola dal finale lieto. Chanel Totti in bikini sulle spiagge dell'Honduras. La figlia di Totti e Ilary bellissima sui social Scatti felici Il matrimonio con l'attore e regista Ben Affleck è stato con ogni probabilità l'evento più intenso vissuto da Jennifer Lopez, che decide di pubblicare, per la gioia dei suoi fan, alcuni scatti intimi di quei momenti indelebili. Il matrimonio è durato un intero weekend, tenendo i media di tutto il mondo incollati ai profili social della cantante e dell'attore americano. Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA