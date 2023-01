Scrive una lettera a Maria De Filippi, poi si suicida in carcere: «Ti prego aiutami, voglio ricominciare». Donatella aveva 26 anni

di Redazione web

In un momento di enorme disperazione, ha cercato il conforto di un personaggio televisivo, tra i più amati dal pubblico italiano: Maria De Filippi. Una giovane albanese di 26 anni, Donatella Hodo ha scritto una ultima disperata lettera dal carcere, alla redazione di C'è posta per te, nel tentativo di uscire da quel turbinio di pensieri ossessivi che la stava calando in un tunnel senza uscita.

L'aiuto di Maria

«Ciao Maria, ti scrivo questa lettera per raccontarti la mia storia e per chiederti aiuto. Mi chiamo Donatella Hodo, ho appena compiuto 26 anni, sono di origini albanesi ma sono cresciuta in Italia. Ora purtroppo mi trovo nel carcere di Montorio, sono finita qui perché ho avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili con tanti problemi, non ho avuto la forza di reagire e mi sono buttata nella droga...», scriveva Donatella, viene riportato in un articolo del Corriere Veneto.

Lettera tornata indietro

La missiva, inviata dal carcere veronese di Montorio, il 10 ottobre del 2020 dove avrebbe poi deciso di farla finita un anno e 11 mesi dopo, nella notte tra l’1 e il 2 agosto 2022, quando la giovane ha scelto la via del non ritorno, inalando gas dal fornelletto in cella.

La 26enne, un passato di droga e furti di lieve entità, voleva ricominciare, ma aveva bisogno di aiuto. Quell'aiuto che la detenzione in carcere non le ha saputo dare. Purtroppo però quella lettera non è mai arrivata tra le mani di Maria De Filippi, forse un indirizzo sbagliato, che ha riportato a casa la lettera, ricevuta dal papà Nevruz, quando sua figlia ormai non c'era più.

Voleva vivere

«Maria...Ho 26 anni, ho ancora una vita davanti, voglio sistemarmi, avere un futuro, riprendere i rapporti con la mia meravigliosa famiglia... Oggi ho la voglia, il coraggio di voler cambiare,voglio ricominciare e lasciarmi tutto alle spalle, ho bisogno di un aiuto, di trovare un lavoro...», scriveva Donatella, con tutta la speranza di farcela. Ma Maria quella lettera non l'ha mai letta.



