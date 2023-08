Jennifer Lopez e i teneri auguri di compleanno a Ben Affleck. I fan: «Era destino»

di Redazione Web

Jennifer Lopez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video per augurare un buon 51esimo compleanno al marito Ben Affleck. Il contenuto social mostra la coppia mentre viaggia insieme in auto e cantano la romanticissima canzone “ Wonderful World” di Sam Cooke. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Jennifer Lopez scatenata a Capri, concerto a sorpesa per i fan. Vacanza da single

Jennifer Lopez e Ben Affleck paparazzati in bicicletta: «Un meme vivente»

Dal video pubblicato su Instagram si può notare quanto Jennifer Lopez e Ben Affleck siano impegnati in un viaggio on the road.

Il video ha poi, fatto impazzire letteralmente i fan della coppia. «Siete l'esempio che la seconda possibilità in amore deve essere data sempre», ha scritto una fan. E ancora: «Siete meravigliosi. Rimarrete uniti per sempre. Era proprio destino la vostra storia d'amore».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA