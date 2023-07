Jennifer Lopez gelosa di Jennifer Garner: ecco le regole (rigidissime) per Ben Affleck

di Redazione Web

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck procede a gonfie vele. Il 18 luglio, l'attore e la cantante hanno deciso di volare a Las Vegas per festeggiare 365 giorni di matrimonio. Tuttavia, sembrerebbe che la cantante abbia dato delle regole al marito per quando lavora sui set. Condizioni da attuare con un'attrice in particolare: Jennifer Garner, l'ex moglie di Ben e mamma dei suoi figli. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le regole di Jennifer Lopez

L'annuncio di Jennifer Garner che sarà nel film Deadpool 3 con il ruolo di Elektra ha spiazzato i fan. Il motivo? Proprio in Daredevil, l'attrice conobbe Ben Affleck che interpretava il supereroe protagonista.

Una fonte del The Mirror ha riferito al tabloid britannico che «J.Lo ha già un elenco di regole per quando Ben lavora, ma ne aggiungerà altre se dovesse recitare un cameo insieme a Jen», e ha sottolineato che, «d’altronde, i personaggi di Elektra e Daredevil sono legati sentimentalmente e quindi Lopez si starebbe assicurando che non si ricreino momenti come ai vecchi tempi».

Tra queste regole ci sarebbe «per JLo l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al set, il divieto di effettuare servizi fotografici o interviste promozionali congiunte, e l’obbligo per Ben di tornare a casa subito dopo aver terminato le riprese».

