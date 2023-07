Jennifer Lopez, costretta ad aspettare fuori dalla palestra (per 1 minuto) si infuria con i paparazzi: «F**k you!»

Mai far aspettare una diva del cinema come Jennifer Lopez. Sembra essere questo il messaggio che arriva forte e chiaro da Los Angeles dove la star di Hollywood ha deciso di recarsi in palestra, ma l'attesa (seppure brevissima) l'ha mandata su tutte le furie.

Sì, perché l'attrice premio Oscar ha atteso meno di un minuto di fronte alla porta della palestra. Ma questi 60 secondi sono bastati a mandarla in escandescenza e a riversare tutta la sua rabbia contro i tantissimi paparazzi che, ogni giorno, la seguono come un'ombra. Ma procediamo con ordine...

JLo è una furia

Un video che sta facendo il giro del mondo la inquadra mentre arriva di corsa nella palestra di lusso per il suo allenamento quotidiano.

Il suo corpo si intirizzisce e i suoi atteggiamenti sono sempre più spazientiti, fino (addirittura) alla seconda bussata alla porta che ottiene l'effetto sperato: la porta si apre e lei sparisce dietro il vetro oscurato. Tutto avviene con il sottofondo delle macchine fotografiche dei paparazzi che scattano all'impazzata, cosa che JLo sembra proprio non gradire e la sua "vendetta" arriva poco dopo, ad allenamento finito.

Jennifer esce dalla palestra e, prima di salire sull'enorme suv che la attende fuori e pronto a sgommare via, si gira in favore di obiettivo e si esibisce nella parte più infuriata di sé: «Fu*K You! Bye», dice in modo principesco. Che, a volerlo tradurlo, corrisponderebbe a un meno prosaico "andate a quel paese, addio". Una scena che sta facendo parlare molto sugli atteggiamenti da diva della star di Hollywood che, dal canto suo, ha lanciato un messaggio forte e chiaro: «Mai farmi aspettare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 22:32

