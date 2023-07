Sofia Vergara in vacanza a Capri con il ventaglio «c***o di caldo». E i fan notano un dettaglio interessante

di Redazione web

Sofia Vergara è una delle attrici di Hollywood più famose, grazie al suo accento spagnolo che riporta in ogni sua interpretazione e alle sue curve mozzafiato che ama mettere in risalto con abiti sempre molto attillati. Sofia si trova in Italia, più precisamente a Capri dove sta trascorrendo una bellissima vacanza estiva insieme ad alcuni amici di vecchia data. Per l'attrice non è la prima volta che visita il Bel Paese, eppure, questa è la prima volta che l'attrice si reca da sola per festeggiare il suo compleanno.

Nonostante il mistero sulla presenza o meno di Joe Manganiello, Sofia si rilassa sotto il sole cocente di Capri e ha condiviso con i fan una simpatica foto che la raffigura con un ventaglio molto irriverente con scritto : «Caz*o di caldo». Anche l'attrice ha sentito gli effetti della grossa ondata di caldo che l'Italia sta affrontando.

Andiamo a vedere come Sofia Vergara ha festeggiato il suo 51esimo compleanno.

Sofia Vergara, sola per il compleanno a Capri

Sofia Vergara ha festeggiato il suo 51esimo compleanno a Capri, insieme ad alcuni amici e ha pubblicato alcuni video in cui è intenta a ballare e cantare, mentre si sventola con il ventaglio irriverente che esprime l'opinione di tutti in questi giorni: «Caz*o di caldo», mentre i fan si chiedono come mai suo marito Joe Manganiello non sia con lei a festeggiare.

Joe ha fatto gli auguri alla moglie Sofia tramite un post su Instagram in cui scrive: «Felice compleanno Sofia!», ma la foto datata e la didascalia molto fredda hanno subito messo in allarme i fan. Che i due siano vicini al divorzio? L'ultimo post in cui appaiono sereni risale al 6 giugno e da allora non sono stati più visti insieme.

La loro storia d'amore è molto amata dai fan, ma per adesso non ci resta che aspettare e sperare che i due riescano a ritrovare la serenità insieme.

