Friends, la reunion di Jennifer Aniston e David Schwimmer: ma non è come speravano i fan

di Alessia Di Fiore

Jennifer Aniston e David Schwimmer si riuniscono sul piccolo schermo, ma non per quello che tanti potrebbero sperare. No, non è previsto uno spin-off di Friends incentrato sul proseguo della romantica storia tra Ross e Rachel (interpretati dai due attori), si tratta bensì di uno spot pubblicitario del Superbowl per Uber Eats che li vede come protagonisti.

All'interno dello spot, l'attrice afferma: «Per ricordarti qualcosa devi far spazio a qualcos'altro, fai spazio».

Peccato che a essere cancellato dalla memoria di Jennifer sia proprio il collega Schwimmer, che nello spot si avvicina alla collega per salutarla senza però ricevere un caloroso saluto in cambio.

«Ci conosciamo?» afferma Jennifer.

Ma l'attrice non è l'unica ad aver rimosso una parte di passato dalla sua memoria, nello spot anche Victoria Beckham non ricorda di aver fatto parte delle Spice Girls.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 20:12

