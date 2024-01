Jennifer Aniston, il nuovo taglio di capelli ai Golden Globes: operazione nostalgia, ecco chi ricorda

di Alessia Di Fiore

Jennifer Aniston il 7 gennaio ha partecipato alla cerimonia di premiazione Golden Globes 2024 e si può dire che abbia dominato il red carpet.

La Aniston ha sfoggato un abito nero su misura di Dolce e Gabbana, ma non è quello che ha fatto impazzire i fan più affezionati, come da dejavù l'attrice si è presentata sul tappeto rosso con un taglio di capelli che ricordava quello che portava negli anni '90, durante le prime stagioni dell'iconica serie tv Friends.

Il taglio di capelli a sorpresa

"The Rachel" è il nome del taglio che 20 anni fa era tra quelli più in voga, numerose le ragazze che si presentavano dal parrucchiere richiedendo un'acconciatura come quella di Rachel Green, e a distanza di anni fa ancora lo stesso effetto.

Numerosi i commenti dei fan che hanno colto la citazione, così, l'hairstylist di Jennifer, Chris McMillan, ha deciso di parlare:

Il professionista di Beverly hills ha detto di aver puntato a qualcosa di «sexy, naturale ed effortless», con un taglio a vari strati che incorniciano il volto dell'attrice. Ai tempi della serie tv Friends, lo stesso McMillan, aveva confessato a Marie Claire che il The Rachel era quello da lui meno preferito, in quanto ne sentiva parlare ogni volta che le acconciava i capelli.

