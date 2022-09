Intervista Totti, Selvaggia Lucarelli lo attacca: «Senza rispetto per Ilary. E fortuna che voleva proteggere i figli...»

L'intervista bomba di Francesco Totti ha levato spazio pure alla regina Elisabetta. L'ex calciatore ha parlato del matrimonio con Ilary, di come è naufragato, dei litigi e di Noemi Bocchi. E in Italia non si discute d'altro. E come era facilmente prevedibile, l'opinione pubblica si è spaccata tra chi sta con l'ex Pupone e chi invece lo attacca. Insieme a questi ultimi, c'è Selvaggia Lucarelli, che con un post social non le ha mandate a dire: «L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni», si legge.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha commentato le parole di Francesco Totti, criticandole anche dal punto di vista legale, dal momento che presto, molto probabilmente, i due ex coniugi si ritroveranno in tribunale. «Una strategia pessima - dice la giornalista -, che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare». Poi il commento finale: «Fortuna che si dovevano proteggere i figli. Era quasi meglio quando a parlare era Alex Nuccetelli», le sue parole.

