Totti, la risposta di Ilary: «Continuerò a proteggere i miei figli, ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie»

Ilary Blasi risponde a Francesco Totti. Dopo la lunga intervista dell'ex calciatore, la replica della showgirl non si è fatta attendere. «Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. Quando si sceglie una linea (quella del silenzio, ndc) si deve essere coerenti», le parole di Ilary riportate da Repubblica.

Totti, la risposta di Ilary

In attesa di una replica completa, che avverra nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha rilasciato alcune dichiarazioni, necessarie dopo la lunga intervista dell'ormai ex marito. «La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni. Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo», il pensiero della showgirl, che ora aspetta di raccontare la sua verità. Lo schema dell'intervista è già pronto: «Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie».

