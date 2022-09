Totti: «I Rolex presi da Ilary. Ha svuotato la cassetta di sicurezza insieme a suo padre»

Francesco Totti ha rotto il silenzio e ha vuotato il sacco sulla fine del matrimonio con Ilary. Tra le tante cose dette dall'ex calciatore, anche un passaggio particolare, che riguarda i Rolex che Ilary avrebbe fatto sparire «per dispetto». Lo storico capitano della Roma ha raccontato un retroscena che spiega bene quanto sia logorato il loro rapporto. «Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi - dice in un passaggio dell'intervista a "Il Corriere della Sera" -. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole».

Totti-Rolex, cosa è successo

La battaglia legale tra Totti e Ilary, stando alle parole dell'ex calciatore, sembra inevitabile. E in Tribunale si dovrà discutere anche della questione dei Rolex spariti. Secondo Totti, Ilary li avrebbe presi della cassetta di sicurezza, affermando che «glieli avevo regalati, ma se sono orologi da uomo...», dice. E come ha reagito? «E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… (Totti sorride) Ma non c’è stato verso». Ma aggiunge: «Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto».

L'investigatore privato

Secondo il racconto di Francesco Totti, Ilary gli avrebbe messo alle calcagna anche un investigatore privato. «Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…», le sue parole.

