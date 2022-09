Totti, con Noemi è amore: «Insieme da Capodanno». Il primo bacio e la gelosia di Ilary: «Ha un investigatore»

Francesco Totti ha aperto il vaso di Pandora e ha raccontato tutta la (sua) verità sulla fine del matrimonio con Ilary. Tra i due c'è sempre stata la terza incomodo, ossia Noemi Bocchi, anche se «non sono stato io il primo a tradire», ha detto l'ex Pupone, che dopo mesi di incontri nascosti e foto rubate è uscito allo scoperto: «Stiamo insieme da dopo Capodanno».

La passione di Totti per Noemi Bocchi è nata nel 2021, ma per il primo bacio hanno dovuto aspettare fino all'autunno. Alex Nuccitelli, amico comune, ha raccontato quando e dove è accaduto. «A novembre in un evento organizzato da me in una bellissima location di via della Nocetta. Non posso dire altro», le sue parole riportate da Repubblica. Lunedì alle 12 Nuccitelli sarà ospite de "I fatti vostri" su Rai2 e racconterà più dettagli, con il benestare di Francesco Totti.

Ilary «ha visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie», fanno sapere persone vicino a lei. Presto parlerà anche lei e lo farà a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Secondo Francesco Totti, la sua ex moglie gli ha addirittura messo un investigatore alle calcagna per avere le prove della sua relazione con Noemi. «Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…», ha detto a Il Corriere della Sera.

Lui però dice di essersi comportato correttamente. «Se l'ho portata allo stadio a vedere la Roma? Non era con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo».

