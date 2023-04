La prof lascia la scuola per Onlyfans: «Dio mi ha detto di farlo. Ero una ragazza molto cristiana»

di Redazione Web

Courtney Tillia, un'ex insegnante ha lasciato il suo lavoro per diventare una pornostar. «Dio mi ha detto di farlo», ha spiegato. Per tutti lei era una «brava ragazza cristiana», poi qualcosa l'ha cambiata, almeno stando a quanto riportano i tabloid britannici.



Courtney era un'insegnante di scuola per bambini autistici in una scuola cattolica, ma non è mai stata veramente felice nella sua carriera poco pagata. E a quel punto cosa fa? Si iscrive su OnlyFans. Ma procediamo con ordine.

L'ex insegnante, diventata modella di OnlyFans, ha raccontato di non avere più rimpianti. Oggi la 36enne ha scelto di scambiare i libri di scuola per una carriera sulla piattaforma, con l'incoraggiamento di suo marito Nick Tillia. Courtney ha deciso di rendere nota la sua storia perché ritiene che sia stato Dio a prendere questa decisione per lei. «Il messaggio di Dio è stato chiaro: sono qui perché voglio che tu sia una pornostar. Questo è il mio modo di servire il Signore», ha spiegato. «Sto mostrando agli altri che il piacere sessuale non contraddice Dio, anzi», ha concluso Courtney.

La carriera

Da quando ha scelto di lasciare il suo lavoro come insegnante, Tillia guadagna tra i 20.000 dollari e i 100mila dollari ogni mese dai suoi 18.000 abbonati e spesso condivide clip audaci su TikTok e Instagram in lingerie. L'ex insegnante ha così affermato di essere più legata alla sua fede di quanto non sia mai stata, senza prendere in considerazioni i giudizi delle persone sulla sua carriera.

