Megan, la giornalista che ai tacchi e alla discoteca preferisce i bar dei lavoratori: «Birre e drink, e poi c'è il karaoke...»

Megan Banner, giornalista 24enne di YorkshirieLive, ama bere i drink nei club per lavoratori. In questo modo, si gode la sua serata, grazie ai cocktail economici e al karaoke. Stanca della solita routine e del fatto che le donne debbano essere sempre agghindate, Megan ha dichiarato di voler difendere fermamente i pub per lavoratori.

«Sceglierei una serata in un pub o in un club per uomini in qualsiasi momento. Non c'è nulla di meglio di questo tipo di intrattenimento notturno nei fine settimana: bingo, pub quiz, lotterie, musica dal vivo e, ancora meglio... karaoke», ha dichiarato la giovane Megan.

Megan Banner e i pub per lavoratori

«Questi club e pub sono una sorta di Phoenix Nights della vita reale, una delle mie sitcom britanniche preferite, oltre a Only Fools. Ancora meglio sono le bevande economiche. Infatti, non ho mai pagato più di 4 sterline per un doppio rum e coca cola», sottolinea la giornalista. E ancora: «A Leeds non è possibile neanche comprare una coca cola con quei soldi. Un cocktail è almeno di £ 10».

Megan Banner è la dimostrazione in persona di come si può star bene in un posto semplice e caloroso.

«Sono più felice di sedermi nel vecchio bar con un pacchetto di noccioline salate. Poi, un altro motivo per cui sceglierei uno di questi posti è la gente. Sono più simpatici ed hanno storie da condividere», spiega la giovane giornalista.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 17:01

