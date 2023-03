Riceve una telefonata dal capo durante il suo giorno libero: decide di bloccarlo. E voi, cosa fareste?

di Redazione Web

Sei a casa, ti godi il tuo meritato giorno di riposo quando, a un certo punto, suona il telefono: è il tuo capo. Cosa fai? Ovviamente blocchi il suo contatto. Questo è il trucco utilizzato da una tiktoker che ha deciso di bloccare il suo capo di lavoro quando ha provato a contattarla in un giorno in cui si era data per malata. Si chiama Vanessa, è Canadese, e su TikTok ha ottenuto la stima da parte degli utenti dopo aver svelato il suo trucco salvavita.

Il racconto di Vanessa su TikTok

Nella clip condivisa sulla piattaforma cinese, che ha totalizzato oltre 1,3 milioni di visualizzazioni, la tiktoker Vanessa ha detto: «Ho appena bloccato il mio capo in modo che non potesse contattarmi mentre non ero al lavoro. Sono a casa, malata e per qualche motivo ha sentito il bisogno di aggiornarmi sugli impegni di lavoro che avrei dovuto svolgere. Quindi, oggi l'ho bloccato. Ecco un trucco salvavita per voi», ha dichiarato la tiktoker. Poi, a corredo ha scritto: «Life hack. Blocca tutti quelli che ti scrivono».

Il video ha raggiunto 1,3 milioni di persone. Alcune di queste hanno aggiunto un commento sotto al filmato complimentandosi per la sua maturità: «È il tuo giorno libero, devi riposare e lui deve avere rispetto per te. Bravissima», ha scritto un utente.

