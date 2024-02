Chanel Totti, vacanza (a sorpresa) con mamma Ilary Blasi e la sorellina Isabel: il look lascia a bocca aperta

di Alessia Di Fiore

Una vacanza tutta al femminile, quella di Ilary Blasi insieme alle figlie Chanel Totti e Isabel che sono volate a Parigi per visitare il parco divertimenti Disneyland.

Dopo essere ripiombata sotto i riflettori per l'uscita del suo libro "Che Stupida", era proprio necessaria una vacanza a base di spensieratezza e divertiemento e quale luogo migliore di Disneyland per tornare a essere bambini?

Il weekend di relax a Disneyland

Sia la conduttrice che Chanel Totti stanno postando numerose foto della vacanza, dalle gustose colazioni nella camera d'albergo alla parata con i personaggi Disney che ballano e cantano per il parco.

La trasformazione della piccola Isabel

Durante la permanenza le tre hanno fatto visita alla boutique del parco divertimenti per una trasformazione look: la piccola Isabel, aiutata dallo staff del negozio, si è travestita dalla principessa Belle de "La Bella e la bestia" indossando un lungo vestito giallo e un'elegante acconciatura che le raccoglieva i capelli verso l'alto, proprio come quella del cartone animato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA