Ilary Blasi, Alvin minaccia di pubblicare gli audio segreti: «Ancora una goccia e il vaso trabocca». Cosa sta succedendo

di Redazione web

Ilary Blasi e Alvin starebbero ai ferri corti. A far nascere il sospetto, dopo alcuni rumors degli ultimi giorni, è anche un post social pubblicato dall'ormai "ex" inviato de L'Isola dei Famosi in Honduras. Alvin posta sulla sua pagina Instagram uno screenshot con dei vocali tra lui e la conduttrice del reality, minacciando di pubblicarli, come se ci fosse qualcosa di scabroso.

Belve, salta il finale della puntata e la Fagnani commenta su Twitter: «Sotto choc»

GfVip, panico in studio: «È svenuta». Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata

Il post di Alvin sui social

«Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca», scrive come commento all'immagine, poi seguono una serie di hashtah eloquenti: «#adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione». Le voci sui due affermano che dopo l'ultima edizione del programma abbiano avuto una brutta lite, al punto da chiedere alla produzione di non lavorare più insieme. Già in passato c'eran state voci su delle tensioni, smentite però da Alvin che parlava di un'amicizia ventennale con Ilary e di una grande intesa e rispetto.

Scherzo o verità?

Il post su Instagram desta qualche sospetto sul fatto che le cose non vadano, ma sono veramente tante le persone convinte che Alvin stia scherzando. Prima di tutto molti non vedono il conduttore tipo da questo tipo di scaramucce, e, secondo il pensiero comune, starebbe cavalcando l'onda in modo ironico per voler invece smentire, ancora una volta, le voci sulla loro rottura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA