L'Isola dei Famosi, nuovi concorrenti ufficiali: ecco chi ci sarà nel cast

L'Isola dei Famosi sta scaldando i motori e arrivano altre conferme per i nomi del cast. Per ora i concorrenti ufficiali pronti a partire per l'Honduras sono 8: dopo suor Cristina Scuccia, Pamela Camassa e Alessandro Cecchi Paone che parteciperà in coppia con il giovane compagno Simone Antolini, arrivano altri 5 normi.

I nomi ufficiali

Tra i naufraghi ci sarà anche la stilista Fiore Argento, sorella dell’attrice e regista Asia Argento; Gianmarco Onestini, fratello di Luca e Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105 insieme a Paolo Noise dello Zoo di 105. Confermata anche la modella brasiliana Helena Presetes conosciuta per la sua partecipazione a Pechino express 2022 in coppia con la modella e influencer triestina Nikita Pelizon.

I rumors

Questi sono i primi concorrenti ufficiali, ma ancora tanti sono i rumors su chi potrebbe partecipare al reality. Da tempo si vocifera la partecipazione di Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso e da qualche giorno si parla anche delle sorelle Enardu. Nessuna conferma però per queste famose, non resta che aspettare i prossimi giorni.

