Ilaria Spada, mamma di un adolescente: «La mia unica grande paura è che guardi i porno»

di Redazione web

Ilaria Spada è sposata con Kim Rossi Stuart da ormai 13 anni e i due insieme hanno tre figli: il più grande, Ettore di 12 anni, Ian di 4 anni e l'ultima arrivata, Lea che a febbraio prossimo compirà 2 anni. L'attrice ha sempre dichiarato che essere diventata mamma è stata una delle benedizioni più grandi della sua vita ma, adesso, che uno dei suoi figli è un adolescente, ha un grande timore: la pornografia.

L'intervista di Ilaria Spada

Ilaria Spada ha rilasciato una recente intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato cosa significhi per lei essere mamma: «L'unica difficoltà che ho vissuto è quella fisica: magari passi una notte insonne insieme ai bambini e il giorno dopo devi presentarti sul set molto presto, lucida e perfetta. Non ho trovato altre limitazioni. Quando è nato Ettore, ho scelto di non lavorare per due anni. Sono uscita dalla prima gravidanza decisamente sconvolta, ma già con Ian, che ha 4 anni, e soprattutto con la piccolina di un anno e mezzo, sono andata a lavorare subito».

Inoltre, l'attrice ha parlato del rapporto con il marito Kim Rossi Stuart: «Abbiamo la fortuna di fare entrambi un mestiere che non occupa ogni giorno della nostra vita. Se lavora Kim, non lavoro io in modo tale che c'è sempre uno di noi insieme ai bambini».

La paura di Ilaria Spada

Infine, Ilaria Spada ha raccontato che Ettore, il figlio più grande di 12 anni, sta entrando in un momento delicato come quello dell'adolescenza e che la sua paura più grande è che cominci a guardare i porno: «Sono convinta che il lavoro maggiore per sensibilizzare i ragazzi su certi temi si debba fare a casa. Il figlio maschio guarda il padre, vede come si comporta con la mamma o con le sorelle. Le ore passate a scuola potrebbero essere sfruttate meglio, per esempio con l'educazione affettiva. A mio figlio dico di non guardare la pornografia sul web.

