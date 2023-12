«Sesso con Valentino Rossi prima delle gare?». Francesca Sofia Novello spiazza Diletta Leotta

di Cristina Siciliano

Durante la seconda puntata del podcast Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, la speaker radiofonica ha ospitato Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e mamma di Giulietta. A tale proposito, durante la chiacchierata tra mamme, Francesca Sofia Novello ha rivelato un dettaglio curioso che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la compagna di Valentino Rossi.

Le parole di Francesca Sofia Novello

«Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa - ha spiegato Francesca Sofia Novello a Diletta Leotta -. Il paddock è un paese con 20-30 team. La maggior parte sono uomini.

L'influencer ha aggiunto: «Quindi non è che c’è tutto questo gran se**o. Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava. Però non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un'area dedicata solo a loro, è come una camera»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 19:08

