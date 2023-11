Diletta Leotta mamma a tempo pieno, va in radio con la figlia Aria: «Insieme»

di Cristina Siciliano

«At work together». Sono queste le parole che Diletta Leotta ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La conduttrice radiofonica si mostra a lavoro con in braccio la figlia Aria, nata lo scorso 16 agosto, dall'amore con Loris Karius. A pubblicare tutto è stata proprio la giornalista sportiva, in cui si vede chiaramente che è felice e spensierata. La conduttrice di programmi sportivi ha avuto modo di preparasi in anticipo alla "vita da mamma" grazie anche al seguitissimo podcast Mamma Dilettante, in cui ha invitato "mamme famose" per parlare di maternità. E proprio durante il programma, Diletta ha così approfittato del suo spazio per esporre timori e preoccupazioni in merito alla maternità.

Diletta Leotta mamma

In una delle sue ultime Instagram stories, Diletta Leotta ha condiviso un video in cui si vede che è dietro le quinte.

Insomma, la conduttrice è talmente legata (come è giusto che sia) alla sua piccola Aria che ha sempre voglia di portarla con sé in qualsiasi posto che sia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 15:29

