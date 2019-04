Il principe Harry ha rotto i rapporti con la regina Elisabetta? «Le ha tolto il saluto, ecco perché»

di Emiliana Costa

Meghan Markle e Harry contro tutti: il gesto su Instagram che spiazza la casa reale

Ultimo aggiornamento: 22:20

? A quanto riporta il, pare proprio di sì. Secondo il sito britannico, il fratello di William non rivolgerebbe da tempo la parola alla nonna e sarebbero diverse le ragioni ad aver causatoCome riporta il Sun, prima di tutto Harry sarebbe furioso, per volere della regina, Meghan non potrà indossare alcuni gioielli appartenuti in passato a Lady Diana. Pare che il motivo siano glidella duchessa di Sussex. Questa decisione, però, non sarebbe andata giù a Harry che non accetterebbe la(la futura regina).Non è tutto. Tra i motivi che avrebbero compromesso i rapporti tra nonna e nipote, anche lalanciata dai duchi di Sussex a tutta la royal family., separato da quello di Kate e William. Insomma, burrasca in famiglia? Staremo a vedere.