Ignazio Moser, problemi di salute: abbandona i social. Come sta il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser ha annunciato su Instagram di avere dei piccoli problemi di salute. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, per questo motivo, lascerà i social per qualche giorno. Nel frattempo, però, la sorella di Belen è a Parigi e non ha fatto alcun riferimento al compagno…

foto: Kikapress; music: "Memories" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA