Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana che va dal 4 al 10 ottobre: ecco i segni favoriti dalle stelle

Paolo Fox, come ogni settimana, ha redatto le previsioni dell'oroscopo per i vari segni zodiacali. Nel dettaglio ha spiegato quello che succederà nella settimana che va dal 4 al 10 ottobre nei settori di amore, fortuna e lavoro. Ecco nel dettaglio quello che succederà nel corso dei prossimi giorni.

ARIETE. La settimana inizia con una Venere che ha un transito importante, ma qualcuno potrebbe ancora avere dei dubbi in amore. Ci vuole un po' di pazienza perché dalla prossima settimana arriveranno belle novità. Interessanti notizie per il lavoro, alcuni nati del segno entro fine mese dovranno prendere una decisione. Rimanete concentrati e portate pazienza.

TORO. Fate attenzione alle storie d'amore che nascono in questo periodo, c'è molto da fare ma occorre portare pazienza. Cercate di lasciarvi andare di più e godetevi la passione. Sul lavoro date ascolto ai consigli di una persona autorevole, cercate di non essere impulsivi e mantenete la diplomazia.

GEMELLI. Se una storia d'amore proprio non funziona forse è arrivato il momento di dire basta. Sul lavoro potrete mettervi in gioco e non tiratevi indietro. In arrivo buone risposte per chi ha in corso vertenze legali o burocratiche.

CANCRO. A causa di Marte potrete accusare un po' di stanchezza soprattutto nella giornata di mercoledì. Benere resta favorevole ma non tutti sanno quello che vogliono. Sul lavoro investite nei nuovi progetti, le giornate di metà settimana porteranno delle discussioni e faranno vacillare gli equilibri.

LEONE. In settimana dovrete risolvere diverse tensioni legate all'amore, soprattutto nella prima parte che Venere è opposta. Cercate di rimandare le discussioni a giovedì. Sul lavoro Sole e Marte restano attivi, approfittatene.

VERGINE. Venere inizia un transito polemico, fate quindi attenzione alle discussioni, soprattutto nel fine settimana. Sul lavoro potrebbero cambiare dei rapporti e questo vi renderà un po' ansiosi, non abbiate paura e piano piano vi abituerete al nuovo proseguendo per la vostra strada.

BILANCIA. Mercurio e Sole transitano nel vostro segno e questo vi aiuterà a fare nuove conoscenze. Potreste lasciarvi andare a qualche avventura, flirt temporaneo. Sul lavoro siete in fase di ripresa e finalmente arrivano delle rassicurazioni per chi ha un'attività in proprio.

SCORPIONE. Venere sarà nel segno per tutta la settimana, quindi approfittatene e non sottovalutate i nuovi incontri. Sarete molto sensuali e passionali con la Luna dalla vostra parte. Sul lavoro siate prudenti e responsabili.

SAGITTARIO. Venere sta per entrare nel segno e potrebbe portare qualche incontro piacevole, ma molto dipenderà da voi. Il lavoro sta attraversando una fase positiva, ora siete più determinati e pronti per pianificare la vostra attività.

CAPRICORNO. Finalmente i nati del segno avranno voglia di lasciarsi andare all'amore, anche se a volte il passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta per qualche nodo da sciogliere. Sul lavoro avete una grande voglia di fare e siete proiettati al futuro. Forse lavorate troppo e guadagnate poco, ma ora meglio accontentarsi.

ACQUARIO. Venere da giovedì torna dalla vostra parte, nel frattempo evitate scontri e discussioni. Siate ponderati nelle decisioni e in quello che volete dire. Il mese scorso per i sentimenti è stato difficile ma con ottobre si apre una fase di recupero.

PESCI. Le storie d'amore nate il mese scorso possono andare avanti ma molto dipende dal vostro atteggiamento. Sul lavoro avrete dei problemi da risolvere ma verso il fine settimana le cose andranno molto meglio.

