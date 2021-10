Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del weekend del 2-3 ottobre per tutti i segni

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 2-3 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

OROSCOPO DI PAOLO FOX FINE SETTIMANA 2-3 OTTOBRE

ARIETE. Periodo propizio per i sentimenti, nella giornata di sabato saranno favoriti gli incontri. Nuovi progetti in vista dal punto di vista professionale, alcuni di voi stanno portando avanti un progetto importante.

TORO. Inizia un mese di preparazione per quello che sarà un novembre brillante. Nel week end la luna è contraria e questo invita alla prudenza in amore, tenete duro ancora qualche settimana.

GEMELLI. Venere torna favorevole e porta nella giornata di sabato un nuovo equilibrio in amore. Favorevoli anche Giove e Saturno. In questo momento siete molto concentrati sul lavoro.

CANCRO. Attenzioni alle discussioni in amore, ma nel fine settimana potreste avere una parentesi felice. State chiedendo chiarezza a chi vi sta vicino. Momento trionfante sul lavoro.

LEONE. Cercate di dimenticare il passato, non fate l'errore di prendere decisioni affrettate. Nella giornata di sabato Venere è in opposizione, sul lavoro però avete delle idee da rilanciare.

VERGINE. Momento di riflessione in amore, alcuni di voi nel fine settimana saranno chiamati a fare delle scelte. Alcuni di voi stanno anche pensando di cambiare lavoro.

BILANCIA. Venere torna favorevole dopo qualche giorno dissonante, i cuori solitari sono favoriti, ma attenzione questo è l'ultimo periodo favorevole dell'anno. Preparate ora i vostri progetti per il futuro.

SCORPIONE. Venere nel segno ma la luna è contrari. Meglio rimandare i discorsi importanti in questo weekend non vanno fatti passi azzardati.

SAGITTARIO. Momento propizio per i sentimenti, arrivano delle novità in amore. Sul lavoro potreste avere invece qualche intoppo, è probabile che siate vittime di un'ingiustizia.

CAPRICORNO. I nati del segno sono molto occupati sul lavoro, potrebbero nascere dei litigi in famiglia a causa del forte stato di stress. La situazione migliora nella giornata di domenica.

ACQUARIO. Ci sono tensioni in amore, alcuni potrebbero anche discutere con il partner. State attraversando un momento di grande stanchezza fisica.

PESCI. Cercate di recuperare le energie nel fine settimana. Nella giornata di sabato potrebbero arrivare importanti chiarimenti, per voi questa è una fase di stanchezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 10:25

