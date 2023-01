Harry e Meghan, i 5 messaggi segreti inviati dalla royal family contro i Sussex: cosa accadrà?

Secondo alcuni esperti, la famiglia reale avrebbe lanciato alcuni messaggi contro Harry e Meghan durante le apparizioni ufficiali. Il primo "attacco" riguarda i colori degli abiti: Meghan Markle ha più volte sostenuto di aver scelto colori "non colori" per non violare il protocollo reale.

Re Carlo ha sfrattato Andrea da Buckingham Palace: «Cacciato insieme ai peluche, colpa del solito vizio»

Harry e William, la verità nelle foto: «Non si sopportano, i loro sorrisi sono sempre stati falsi»

Principe Harry, Lapo Elkann si schiera dalla sua parte: «È un iper sensibile, ha bisogno di amore e affetto vero»

Il primo "attacco"

Lo scorso Natale, proprio Kate Middleton ha indossato un cappotto bordeaux, abbinato a borsa e scarpe dello stesso colore. Meghan ha poi tacciato la famiglia reale di freddezza e totale assenza di empatia verso l'esterno. Di tutta risposta, i reali sono stati visti salutarsi calorosamente.

Il terzo messaggio smentisce la rivalità e la gelosia: Sia Re Carlo che William e Kate hanno svolto i loro primi impegni dell'anno insieme. Per non parlare dei selfie che Kate si è scattata insieme ai fan durante la visita a un ospedale. Infine, nessuna distanza con i propri sostenitori: sempre Kate è stata vista posare per delle foto con i genitori di un asilo nido.

Photo: Kikapress Music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Harry senza parole: l'agghiacciante risposta che la regina Elisabetta gli diede sul matrimonio con Meghan

Shakira è un lontano ricordo: Piquè mette a tacere il gossip con la prima foto social con Clara https://t.co/1C730eAY9N — Leggo (@leggoit) January 27, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA