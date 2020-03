Harry e Meghan Markle lasciano il Canada e si trasferiscono in California

Harry e Meghan Markle hanno lasciato il Canada per andare in California. La coppia ha lasciato la casa in affitto a Vancouver e ha preso un volo privato per gli Stati Uniti prima della chiusura della frontiera tra i due paesi la scorsa settimana, per trasferirsi definitivamente.

Si dice che Harry, Meghan e il piccolo Archie vivano in un blocco vicino a Hollywood in conformità con le misure di contenimento di Covid-19. Pare che la coppia stesse pianificando già da tempo l'idea di trasferirsi in America, ma le restrizioni in arrivo per l'emergenza coronavirus li avrebbero spinti ad accelerare i tempi.

Secondo i rumors la coppia ha capito che in Canada non avrebbe funzionato per vari motivi e così hanno scelto di trasferirsi nell'area di Los Angeles. Lì hanno una grande rete di supporto. È qui che ha sede il loro nuovo team di agenti di Hollywood, PR e manager aziendali. Meghan ha molti amici e, naturalmente, sua madre Doria».

