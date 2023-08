Harry e Meghan non sono stati invitati per la commemorazione per la regina Elisabetta

di Redazione Web

Non c'è niente da fare, i tabloid britannici insistono sulla notizia riguardo all'esclusione del principe Harry e di Meghan Markle al memoriale per la regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre 2022 a 96 anni, che si terrà a Balmoral in forma privata. L'indiscrezione sostiene che non ci sarebbe stato nessun dialogo tra i membri senior della famiglia e i duchi americani nonostante il viaggio di questi ultimi in europa è proprio a ridosso dell'anniversario. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Meghan Markle, momento imbarazzante per colpa di Kate Middleton: quel gesto fuori luogo

Harry e Meghan, nuovo film Netflix in vista? Ecco le rivelazioni della fonte vicina a Buckingham

Harry e Meghan non invitati da Carlo III

Stando a quanto riporta The Sun, a corte non saranno previste celebrazioni pubbliche per l’anniversario della scomparsa della sovrana, spentasi l’8 settembre dello scorso anno, a Balmoral. Infatti, re Carlo e Camilla rimarranno nella residenza scozzese dei Royal insieme ai pochi ospiti, e celebreranno l’importante ricorrenza in privato, proprio come era solita fare Elisabetta ogni febbraio, nell’anniversario della morte del padre Giorgio VI.

Oltre ai sovrani ci saranno il principe William e Kate Middleton, e ovviamente altri figli della defunta regina, la principessa Anna con il marito Timothy Laurence, Edoardo con Sophie Rhys-Jones, duchi di Edimburgo e Andrea. La giornata, hanno fatto sapere da Buckingham Palace, trascorrerà «tranquillamente e in modo privato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA