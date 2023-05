Harry e Meghan, Archie accarezza il ritratto di nonna Lady Diana per il compleanno (e l'incoronazione). La foto della discordia

di Redazione web

Harry ha partecipato all'incoronazione del padre e al compleanno del figlio nello stesso giorno, complice il fuso orario tra Londra e Los Angeles. Ma i due eventi che sono incredibilmente coincisi - come a voler costringere il principe a scegliere tra la sua vecchia famiglia e la nuova - sembrano destinati a continuare a far parlare. A scatenare il disappunto dei social, stavolta, è toccato al piccolo Archie. O meglio, il bambino non ha - ovviamente - alcuna colpa. Ma una sua foto in cui accarezza il ritratto della defunta nonna Diana ha avuto grande eco anche si media britannici.

Harry e Meghan, Archie accarezza la nonna Diana

La fotografia in cui il piccolo Archie, che il 6 maggio ha compiuto 4 anni, accarezza il ritratto della nonna mai conosciuta è stata pubblicata su Instagram in occasione del compleanno da Misan Harriman, fotografo e amico dei duchi di Sussex. Nelle sue intenzioni c'era fare gli auguri al bambino, ma qualcuno ci ha visto dell'altro.

Le critiche

La scelta di pubblicare la foto con il bambino e Lady D (nel ritratto che è familiare a chi ha guardato il documentario Netflix su Harry e Meghan) lè stata ampiamente criticata come un tentativo da parte del fotografo di voler «mettere in ombra» la famiglia reale proprio nel giorno dell'incoronazione di Carlo e Camilla.

