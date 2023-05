Le 5 bombe del ghostwriter del principe Harry: dopo l'incoronazione di Re Carlo, arriva l'attacco

Il ghostwriter JR Moehringer ha rivelato alcune curiosità sul processo creativo del libro di memorie "Spare" del principe Harry.

Moehringer ha trascorso innumerevoli ore con il principe per aiutarlo a pubblicare il libro, e ha svelato alcuni dettagli sulle difficoltà che hanno affrontato: dalle discussioni alle 2 del mattino alle reazioni in lacrime del principe alla pubblicazione del libro, senza dimenticare la gentilezza di Meghan Markle che ha fatto di tutto per farlo sentire a suo agio durante il periodo di collaborazione.

Moehringer ha anche rivelato un acceso dibattito che ha avuto con il principe Harry durante l'estate del 2022, mentre stavano rivedendo le ultime modifiche del libro in una sessione Zoom. La discussione ha lasciato Harry "esasperato" e con le guance arrossate.

Dopo la pubblicazione del libro, Harry ha pianto di fronte al suo team editoriale e ha ringraziato Moehringer per il suo contributo.

Foto: Kikapress Music: Korben



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA