Quanto può guadagnare un influencer in Italia? Lo rivela un'indagine. Ecco i prezzi

Influencer ma quanto mi costi? Presto detto. Fino a 80 mila euro su YouTube e 60 mila su TikTok. A rivelare quanto viene pagato un singolo post sui quattro social più usati, Facebook, Instagram, TikTok e Youtube, un'indagine condotta dalla società di strategia e comunicazione digitale DeRev. E se gli stipendi di gran parte dei settori professionali, stentano a crescere, per gli influencer, il 2022 ha portato una crescita del 22%. Dunque quello in corso potrebbe essere l'anno ideale per fare lo stesso lavoro di Chiara Ferragni.

In Italia ci sarebbero 150 mila posti di lavoro che ruotano intorno al mercato degli influencer e dei content creator tra social media manager, agenzie di talent, marketing per un valore di circa 280 milioni di euro nel 2021, ed un +15% come previsione nell'anno in corso.

Dove si guadagna di più

Al primo posto c'è l'inossidabile YouTube, seguito da Instagram, TikTok ed ultimo in classifica il più anziano dei social, Facebook, la cui popolarità - così come i guadagni - sono in caduta, ormai da diversi danni. «Il nostro listino fotografa un’economia in piena regola capace di rispondere agli stimoli esterni. Basta guardare il dato di Facebook per capire quanto sia matura l’industria degli influencer: i compensi calano perché sono in flessione le performance stesse della piattaforma», ha spiegato Roberto Esposito, amministratore delegato di DeRev.

Dando uno sguardo al tariffario realizzato da DeRev, che si basa su tre fattori analitici: il numero di follower, il coinvolgimento del pubblico e il tasso di conversione, (la percentuale di utenti che eseguono una specifica azione dell'influencer) si può vedere nel dettaglio il compenso medio, partendo dai nano-influencer alle celebrities globali.

Meglio Facebook o TikTok?

Per dare un'idea dei guadagni, un nano-influencer su Facebook guadagna fino a 150 euro, ma può arrivare a 1500 euro su Youtube, quello che paga meglio. Un macro-influencer, fino a 1 milione di followers, fino a 7.500 su Instagram e 20 mila su Youtube. Salendo, una celebrity con oltre 3 milioni di seguaci, guadagna molto. Dai 5 mila su Facebook agli 80 mila su Youtube per un solo post.

