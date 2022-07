Salva 5 persone da un incendio, il fattorino che consegna la pizza diventa un eroe

di Paolo Travisi

Altro che super poteri, mantelli, corazze indistruttibili. Il coraggio, spesso, nasce dall'uomo comune. Lo sa bene Nicholas Bostic, fattorino delle pizze che non ha esitato un secondo a gettarsi in una casa in fiamme nel cuore della notte per aiutare cinque persone rimaste intrappolate in un incendio.

Urta un nido di vespe, uomo ucciso da centinaia di punture. Il giallo delle macchie di sangue

La storia di un eroe

Ora Nicholas, è salutato dagli abitanti di un quartiere di Indiana, negli Stati Uniti, come un vero eroe. L'uomo stava facendo il suo lavoro, alla guida della macchina, erano da poco passate le 24, quando ha visto delle fiamme uscire dall'interno di un'abitazione, così ha fermato l'auto, spento il motore ed è corso da solo dentro all'appartamento

Il fattorino, senza sapere nulla dell'incendio e senza conoscere l'interno della casa disposta su due piani, ha aperto la porta sul retro ed è entrato. «Prima di essere a metà della porta, ho iniziato a urlare per capire se ci fosse qualcuno lì dentro», ha detto lunedì scorso ai microfoni della trasmissione "America's Newsroom" sul canale Fox News.

STUNNING: LPD body cam video shared with @WLFI shows local hero Nick Bostic carrying a 6-year-old child from a burning Lafayette home. pic.twitter.com/iinKcwKlux — Joe Paul (@joesampaul) July 14, 2022

Bambina di sei giorni non respira più, i genitori la trovano morta in culla

Nicholas sfide le fiamme

Quattro persone lo hanno sentito entrare e hanno iniziato a gridare per essere localizzate, così Nicholas è riuscito a raggiungerle ed a portarle tutte e 4 in salvo. Ma le gesta eroiche non sono finite lì. «Mi hanno detto che lì dentro era rimasto una bambina di sei anni. Quindi, sono tornato dentro», ha detto ancora il fattorino, che è riuscito a salire al secondo piano nonostante le fiamme ed il fumo, che però gli ha impedito di riscendere.

"Mi sono spaventato molto, ma poi ho iniziato a sentire il grido di Kaylani» così è corso al piano di sotto, ha preso la bambina è risalito al secondo piano, da cui è riuscito a fuggire rompendo una finestra. Nicholas, ora, oltre all'autista delle consegne di pizza, può aggiungere al suo curriculum anche la parola, eroe.

Salva 5 persone da un #incendio, il fattorino della pizza diventa #eroe per caso https://t.co/5Aw2b6xKRR — Leggo (@leggoit) July 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA